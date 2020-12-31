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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس في تهنئته برأس السنة: الله يقود خطواتنا في الأزمات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، تهنئته للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وبداية سنة جديدة.

وقال البابا تواضروس الثاني، في فيديو نشره على صفحة المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، "أهنئكم ببداية العام الجديد وأعياد الميلاد المجيد".

وتابع بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "في بداية عام جديد نبدأه بالفرح والأمل والرجاء وعين الله علينا من أول السنة إلى آخرها، فالله هو الذي يقود خطواتنا وهو ضابط الكل، وتابع فالعالم كله يمر بأزمة استمرت عدة شهور لكن نحن واثقين اننا جميعنا في يد الله وثقتنا بلا حدود لأن الله ضابط الكل ومنه وبه وله جميع الأشياء".

وأضاف البابا تواضروس الثاني:" ونحن في بداية عام جديد لنا أحياء رحلوا فنطلب صلواتهم، ولنا أحياء أصيبوا نصلي من أجل شفائهم وفي ذلك الوقت ندفع بكل الإجراءات الممكنة، لكي نحتفظ بحياتنا ونثق في وعود الله ونعمل من أجل الخير الذي يرتبه لنا الله".

وتحتفل الكنائس المصرية المختلفة، اليوم الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، وذلك بإجراءات احترازية مشددة، وقررت إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، وذلك منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وبعد إصابة عدد من الكهنة والخدام بالكنائس المختلفة.

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