تحريات أولية فى اختطاف طفلتي بدر: والدهما وشقيقه وراء الجريمة

أكدت التحريات الأولية الخاصة باختطاف طفلتين داخل توك توك تحت تهديد السلاح الأبيض ببدر أن والدهما وعمهما قاما باختطافهما بعد تنفيذ حكم الرؤية بالنادى الاجتماعى بالاشتراك مع أحد البلطجية، وتعديا على والدة الطفلتين بالضرب.وتكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بحثها عن بلطجية قاموا باختطاف طفلتين داخل توك توك تحت تهديد السلاح الأبيض مما أسفر عن إصابة جدتهما بجرح قطعى.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من سيدة تفيد باختطاف طفلتيها تحت تهديد السلاح الأبيض بعد تنفيذ حكم الرؤية بنادى بدر الاجتماعى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق