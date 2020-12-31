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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

725 عاملا يسجلون بياناتهم لدمج القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم رصد ٨١٠٦ نقطة تراكم مخلفات بعدد من أحياء القاهرة و٩١٧ نقطة بعدد من أحياء الجيزة من خلال التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، وتم التنسيق الفوري مع هيئتي تجميل ونظافة القاهرة والجيزة لإزالتها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات وفي إطار سعيها لتوفير المناخ الداعم للمنظومة، قامت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات بالمنظومة الجديدة للمخلفات بشكل رسمي كأحد الخطوات الهامة التي تساعد على فاعليتها واستدامتها من خلال الاستفادة من خبرات هذا القطاع في مجال ادارة المخلفات وتوفير الدعم لهم بمنحهم صيغة شرعية للعمل ومسمى وظيفي بالتنسيق مع وزير القوى العاملة، ووضعهم تحت المظلة التأمينية والحماية الاجتماعية للدولة بالتنسيق مع وزيرة التضامن الإجتماعي.

وتابعت أنه تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمي فى منظومة المخلفات به لحصرهم وبدء تفعيل هذه الإجراءات حيث سجل ٧٢٥ عامل نظافة بياناتهم على الموقع حتى الآن.

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