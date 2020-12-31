ضبط مصنع عطور بالقاهرة دون ترخيص

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مسئول عن مصنع عطور كائن بدائرة قسم شرطة القطامية).. لإدارته المصنع "دون ترخيص" واستغلاله فى تصنيع العطور مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، ووضع علامات تجارية "مقلدة" غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.حيث عُثر بداخل المصنع على (2،300 طن زيوت عطرية- 2590 زجاجة عطور- 440 لتر كحول- 25 كرتونة زجاجات فارغة- 10000 بخاخة عطور- 1600 غطاء زجاجة- 15000 ملصق "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").بمواجهته إعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.