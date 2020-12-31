بعد وفاة والدها بشهر.. المحلة تبكي حزنًا على وفاة سيدة وجنينها بـ«كورونا»

اتشحت مدينة المحلة الكبرى، بمحافظه الغربية، بالحزن، بعدما أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن وفاة شيماء عادل، 36 عامًا، ربة منزل، حامل في الشهر الثامن، داخل مستشفى حميات المحلة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتلحق وجنينها بوالدها الذي سبقها وتوفى منذ شهر إثر إصابته بالفيروس القاتل.وكانت «عادل» أصيبت هى ووالدها بفيروس كورونا، وتدهورت الحالة الصحية للأب وتوفى متأثرًا بالفيروس القاتل، واشتدت الأعراض على ابنته الحامل في شهرها الثامن وتدهورت حالتها الصحية وتوفيت بعده بشهر، لتسطر قصة حزينة متاولة بين أهالي مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.