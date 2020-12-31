ضبط 3 متهمين بحيازة أسلحة وذخيرة في سوهاج

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 2 فرد محلى الصنع- طبنجة- من الطلقات مختلفة الأعيرة- 14 خزينة آلية وبالكشف عن الطبنجة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.