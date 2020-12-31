ضبط 3 متهمين بحيازة أسلحة وذخيرة في سوهاج
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 2 فرد محلى الصنع- طبنجة- من الطلقات مختلفة الأعيرة- 14 خزينة آلية وبالكشف عن الطبنجة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.