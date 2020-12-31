الصين: ندين بشدة هجوم مطار عدن باليمن

أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة الهجوم الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - اليوم الخميس- "تعارض الصين بشدة وتدين الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية".وأضاف قائلا: "نأمل أن تضع جميع الأطراف في اليمن مصلحة الدولة والمواطنين أولا، وأن تعمل من أجل تحقيق تقدم في عملية التسوية السياسية، وتسعى نحو استعادة السلام والاستقرار والنظام في البلاد".