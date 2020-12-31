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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد المشروع القومي لمدينة ناصر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، ومنها جامعة بدر ومشروع بورتو، كما تفقد سير العمل بمشروعات المرافق والخدمات والبنية الاساسية بالمرحلة الأولى للمدينة؛ لتوفير عوامل جذب للمواطنين وخلق مجتمع عمراني جديد.

رافقه خلال الجولة المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة والمهندس نصير عبدالمعز، معاون رئيس جهاز مدينة ناصر، والمهندس محمود عمر، مدير عام مشروع جامعة بدر الدولية بأسيوط، والمهندس أيمن رجب، المدير التنفيذى لمشروعات بورتو أسيوط، وبعض مهندسي جهاز المدينة والشركات العاملة بمشروعات المرافق.
   
وجرى تفقد مدينة ناصر، وأعمال مشروعات المرافق والبنية الاساسية بالمرحلة الأولى بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال رصف الطرق بالمدينة، وكذلك تفقد موقع إنشاء فرع جامعة بدر الدولية بالمدينة، والمقامة على مساحة 81 فدانًا، بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر، وتتكون من 17 كلية، على أن يتم بدء العام الدراسي القادم بـ 6 كليات، وهى الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية «باي تكنولوجي»، والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، وستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء التي تستمر على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل دائمة مع تشغيل جميع كليات الجامعة.

كما تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه، موقع إنشاء مشروع بورتو السكني، والذى يُساهم في ضخ استثمارات كبيرة بالمدينة ستصل إلى 4.3 مليار جنيه لإقامة تجمع سكني كبير على مساحة 78 فدانًا، فضلًا عن 25 % توسعات جديدة.

واستمع إلى شرح من المهندس أيمن على رجب، مدير المشروع، والذي أشار إلى أن المشروع يشمل الفيلات والوحدات السكنية ومدرسة دولية وفندق ومستشفى ومول ونادي رياضي، وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة لإحداث تنمية حقيقية وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق في المرحلة الأولى من المشروع والتي ستستمر لمدة 3 سنين. 

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