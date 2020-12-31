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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتفاق التجارة بين بريطانيا واليابان لما بعد «بريكست» يدخل غدا حيز التنفيذ

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
جريدة الدستور
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قالت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية، إن الاتفاق التجاري الذي أبرم بين اليابان وبريطانيا لفترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز العلاقات الثنائية إذ تسعى لندن للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ الأوسع نطاقا.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - أن البلدين وقعا على اتفاقية التجارة الحرة في طوكيو أكتوبر الماضي، لافته إلى أن اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي لن يضم بريطانيا بعد اليوم الذي يوافق انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست.

ويعد هذا الاتفاق التجاري هو الأول الذي تعقده بريطانيا مع دولة ذات اقتصاد قوي عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

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