وفاة طبيبة بـ«كورونا» في المنوفية.. والنقابة تنعيها

نعت النقابة العامه للأطباء في محافظة المنوفية، الدكتورة ناهد البرعي، بإدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة في المنوفية، والمدير السابق بإدارة السادات الصحية، والتي توفت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.وجاء بيان النقابة على النحو التالي: «تنعي نقابة أطباء المنوفية، وفاة الدكتورة ناهد البرعي، بإدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالمنوفية، والمدير السابق بإدارة السادات الصحية، والتي رحلت عن دنيانا على إثر إصابتها بفيروس كورونا، داعين المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان».وشدد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات العامة كما تم تحديد 18 مستشفى لعزل حالات كورونا بالمنوفية.