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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة البيئة: ارتقينا بمنظومة النظافة في المحافظات بـ181 مليون جنيه

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة في إطار إجراءاتها للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظات، دعمت البنية التحتية للمنظومة بـ7 محطات وسيطة ببني سويف والمنيا ودمياط والقليوبية، وتحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح بالشرقية إلى محطة وسيطة، بالإضافة إلى دعم المحطة الوسيطة بكرداسة، ودعم محافظة القليوبية بمعدات بقيمة 30 مليون جنيه، وفي إطار مشاركة وزارة البيئة في بروتوكول التعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن تم اعتماد التصميمات لـ11 محطة وسيطة ثابتة و7 محطات متحركة، بالإضافة إلى تنفيذ 27 مدفنا صحيا ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، وتنفيذ 3 خطوط جديدة لمصانع تدوير مخلفات ورفع كفاءة 6 خطوط بمصانع بالغربية وسوهاج والمنيا من خلال وزارة التنمية المحلية.

وأضافت أن عام 2020 شهد الاعلان عن تمديد تنفيذ البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة لمرحلة ثالثة بمنحة 26 مليون يورو، حيث قام البرنامج خلال الفترة الماضية بتقديم الدعم بعدد 190 معدة متنوعة بمبلغ 11.7 مليون يورو لجمع ونقل للمخلفات، ورفع تراكمات من محافظتى الغربية وكفر الشيخ بدعم 30.5 مليون جنيه المحافظات الأربعة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مصانع (المحلة الكبرى، دفرة، بيلا، سيدي سالم، نجع حمادي) بإجمالي 26 مليون جنيه، وبدأ تنفيذ 5 محطات وسيطة بمركزي سمنود وزفتى بمحافظة الغربية ومركز أبوتشت بمحافظة قنا ومركزي ديروط وأبي تيج بمحافظة أسيوط من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مالية 57.2 مليون جنيه.


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