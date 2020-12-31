الليرة التركية تسجل هبوطًا جديدًا أمام العملات الأجنبية

سجلت الليرة التركية هبوطًا جديدًا أمام العملات الأجنبية اليوم الخميس، حيث شهدت العملات الأجنبية ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المصرفية أمام الليرة التركية، ووصل اليورو إلى 9.06 ليرة تركية، وسجل الدولار 7.37 ليرة تركية.وبحسب صحيفة "سوزجز" التركية، فقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية 7.37 بعدما أغلق أمس عند 7.36، فيما وصل سعر جرام الذهب إلى 448 ليرة تركية، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة إلى17% في محاولة للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار.