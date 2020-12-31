نفاصيل استعدادات «مستقبل وطن» للاحتفال برأس السنة في القاهرة

استعدت محافظة القاهرة للاحتفال بالعام الجديد 2021 وعيد الميلاد المجيد، برعاية حزب مستقبل وطن "أمانة القاهرة"، وقام النائب أبانوب عزت "نائب الساحل" بتطوير وتجهيز ميدان الخلفاوي بصورة جمالية تتناسب مع فترة الأعياد.وفي سياق متصل، قام النائب أبانوب عزت يرافقه الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأشرف محمد، رئيس حي الساحل، وعدد من أعضاء الحزب بالساحل بجولة تفقدية للميدان استعدادًا لافتتاحه، بعد ذلك توجهوا إلى كوبري "تحيا مصر" بروض الفرج لتفقد الأماكن والاستعدادات الخاصة للاحتفالية التي ستقام يوم رأس السنة وسيتم نقلها عبر شاشات التلفزيون.