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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

قناة السويس تدشن لنشين جديدين من طراز «بحار»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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دشنت شركة القناة للإنشاءات البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، لنشين من طراز "بحار" ولحام قرينة 3 لنشات أخرى ضمن سلسلة من الوحدات البحرية الجديدة للعمل بإدارة التحركات، بالإضافة إلى تدشين صال بحري ذاتي الدفع "حامل السن" رقم "482" بحمولة 800 طن بعد إعادة تأهيله لاستخدامه في نقل منتجات محاجر عتاقة من محجر الهيئة بالسويس إلى مشروعات الهيئة بطول المجرى الملاحي لقناة السويس.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من الشركات التابعة لها وتحقيق الاستفادة المُثلى مما تمتلكه من مقومات وإمكانيات مادية وبشرية والنهوض بها لتكون قيمة مضافة للاقتصاد القومي وذلك بتطبيق خطة متكاملة لزيادة الدور المحوري المنوط بها كأحد أهداف استراتيجية الهيئة 2023، موجها التحية والتقدير لكافة العاملين بشركات الهيئة على جهدهم خلال الفترة الماضية وتفانيهم في العمل للالتزام بمعدلات تنفيذ المشروعات المختلفة وفقا للجداول الزمنية المحددة.

يبلغ طول اللنش 15.30 متر، وعرضه 4.70 متر، وارتفاعه 1.35 متر، وسرعته 22 عقدة، فيما يبلغ طول الصال 61 مترا، وعرضه 10 أمتار، وغاطسه 3 أمتار، وتبلغ سرعته 9 عقدة عند الحمولة القصوى، وأشرف على بناءه هيئة الإشراف الفرنسية B.V.

حضر التدشين نائبًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، المهندس نصر عبد العزيز أحمد عضو مجلس إدارة الهيئة، مدير إدارة الشركات، والمهندس جابر الغطاس رئيس مجلس إدارة شركة القناة للإنشاءات البحرية، ووفدا من إدارة التحركات والإدارة الهندسية.

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