برلماني: «حياة كريمة» تحقق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا

أشاد النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، لتستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بعدد 1500 قرية، مضيفا أن الرئيس حريص على تطبيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة وتحسين مستواهم المعيشي بحياة أفضل بتلك المناطق.وأكد عبدالماجد، في بيان له اليوم، أن هذه المبادرة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي للأسرة الفقيرة والمهمشة، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية بدخول الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتحسين شبكة مياه الشرب، وبناء وتطوير المستشفيات والمدارس وعمل بعض المشروعات الخدمية التي ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص العمل بتلك القري.وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس حريص منذ توليه الحكم على إعادة بناء الإنسان واستعادة كافة حقوقه المشروعة لتوفير حياة كريمة وآمنة له بعد سنوات طويلة من تهميشه وضياع حقوقه، موضحا أن هناك مبادرات أخرى أطلقها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية من أجل توفير حياة أفضل متمثلة في القضاء على العشوائيات ومبادرة علاج فيروس سي، بالإضافة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار وشهادات أمان المصريين، فضلا عن جهود الدولة في معالجة المصريين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكر النائب، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شملت 400 قرية تم تطويرها خلال العام الماضي فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور، وأن المرحلة الثانية ستشمل 1500 قرية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، من بينهم 5 مراكز بجميع قراهم في محافظة قنا التي يمثلها.