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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير حقوقي: الصحفيات في تركيا يعانين من التحرش الجنسي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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قالت جمعية الأبحاث الإعلامية (MEDAR)، وهي منظمة بحثية تركية مختصة بالعمل الميداني والإعلامي، إن الصحفيات في تركيا يعانين من التمييز والمضايقات في العمل، وصلت إلى حد التحرش الجنسي، حسبما أفاد مركز ستوكهولم للحريات.

ووفقا لتقرير أصدرته MEDAR، تواجه الصحفيات في تركيا العديد من المشكلات والأعباء في مجال عملها، تتمثل في عدم المساواة في الأجور مقارنة بالرجال، وتحملهن مهام وظيفية شديدة وغير متناسبة مع العائد المادي، فضلا عن انعدام التأمين الوظيفي، وتعرضهن لضغوط متتالية في وسائل الإعلام المحلية لانتقادهن سياسات حكومة البلاد.

وأضاف المركز، أن الصحفيات الأتراك يتعرضن للتنمر والتحرش الجنسي في مكان العمل من قبل زملائهن أو رؤسائهن من الرجال، مشيرا إلى أن الصحافة هي مهنة يهيمن عليها الذكور في تركيا، حيث تتعرض 61% من الصحفيات للترهيب والتنمر المستمر، خصوصا إذا أصبحن زوجات أو أمهات فأن ذلك يمهد لنهاية حياتهن المهنية، بحسب تقرير نشره اتحاد الصحفيين الأتراك (TGS).

ووفقا لشهادات مجموعة من الصحفيات تحدث معهن مركز "ستوكهولم للحريات"، فأنهن يتعرضن ايضا للرقابة الذاتية والضغوط السياسية من قبل رجال السلطة والموالين لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث قالت صحفية تعمل في مدينة أضنة، جنوب تركيا، أن الشرطة تزور مقر عملها مرة في الأسبوع لاستجواب الصحفيات، مضيفة أن عمدة المدينة قدم شكاوى ضدهن بشكل متكرر.

فيما قالت صحفية أخرى- امتنع المركز عن كشف هويتهن- أن هناك تحيز للرجال في مهنة الصحافة في تركيا، فهناك دائما وجهة نظر منتشرة مفادها أن الرجال فقط هم من يمكنهم أن يكونوا صحفيين، مضيفة "لقد رفضتنا بعض المؤسسات الإعلامية، وأخبرونا أننا كوننا نساء لا يمكنهم إرسالنا إلينا لتغطية الأخبار ليلًا أو في مناطق غير آمنة".

ولفت المركز الحقوقي إلى أن تركيا احتلت المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الذي نشرته مراسلون بلا حدود (RSF) في أبريل الماضي، باعتبارها واحدة من الدول الرائدة في سجن الصحفيين في العالم.

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