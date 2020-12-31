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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على موظف اختلس أموال شركة تأمين على الحياة بالشرقية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على موظف بشركة تأمين على الحياة استولى على أموال الشركة بمحافظة الشرقية.

كان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محامٍ بإحدى شركات التأمين على الحياة،
يفيد بقيام موظف سابق بالشركة المشار إليها، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالاستيلاء على أموال الشركة جهة عمله دون وجه حق.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام المتحرى عنه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي فى الاستيلاء على أموال الشركة المشار إليها، بأن استخرج كارت صرف الراتب الشهرى من إحدى البنوك باسم أحد العاملين السابقين بالشركة، واستلامه وتفعيله دون علم مسذولى الشركة.

وطلب وصرف سلفًا مالية بأسماء بعض العاملين السابقين بالشركة وتحويلها لكارت الراتب المستخرج بمعرفته والاستيلاء عليها لنفسه، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وملاحقة وضبط مرتكبيها.

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