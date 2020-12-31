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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

للقضاء على العشوائية.. فتح التقدم لحجز 11 باكية بأسواق «منافذ الخير» بالشروق

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم فتح باب التقدم لحجز 11 باكية بـ 12 نشاطا مختلفا بأسواق منافذ الخير الشاغرة بالمدينة.

وأوضح أنه على الراغبين فى التقدم للحجز، التوجه إلى مقر جهاز المدينة لتقديم طلب باسم رئيس الجهاز وإرفاق المستندات المطلوبة، وذلك حتى يوم الخميس 17122020، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، على أن يتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين يوم الخميس 31122020، الساعة 11 صباحًا.

وأوضح الغيطي للدستور، أن فكرة منافذ الخير هي نتاج مطاردة الباعة الجائلين وعدم السماح لهم بالوقوف العشوائي في اي مكان من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير مكان حضاري يجمعهم بإيجارات رمزية، لافتا إلى أن الجهاز لديه تفاصيل كاملة عنهم، وذلك ضمن سياسة الجهاز للقضاء على أي مظاهر للعشوائية وفق حلول مستدامة.

وقال الغيطى في بيان لوزارة الإسكان اليوم، يشترط في المتقدمين لحجز الباكيات، ألا يكون المتقدم بالطلب من العاملين بالقطاعين الحكومى أو الخاص، أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة، وألا يكون قد حصل على باكية بالمنافذ أو موقع بمشروع "شارع شباب الشروق"، هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، وأن يكون من سكان المدينة، ويتم تقديم طلب واحد للأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصَّر)، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة الشروق، وطابع تأمينى.

وأوضح رئيس جهاز "الشروق"، أنه تم طرح 4 باكيات بنشاط فاكهة، ويحظر تغيير النشاط نهائيا، و3 باكيات بأنشطة متنوعة، عدا الخضراوات والفاكهة، وباكيتين بأنشطة طيور، وباكية بنشاط سرجة، وباكية تستوعب نشاطين لتوصيل الطلبات.

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