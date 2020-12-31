عبد الدايم: «الثقافة بين إيديك» سبّاقة فى استثمار الوسائل التكنولوجية

تستقبل وزارة الثقافة العام الجديد بأمسية تأتى فى إطار المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك".وتبدأ فى العاشرة مساء الخميس 31 ديسمبر وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، حيث تبث على قناتها باليوتيوب عرضا مسجلا لأحدث إنتاج من باليه كسارة البندق، يليه حفل النجم التونسى صابر الرباعى فى ختام فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29.ووجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة لجميع المصريين بحلول العام الجديد وأكدت أن المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك كانت سباقة فى استثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة بهدف استكمال الرسالة التنويرية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى فرضتها جائحة كوفيد 19.وتابعت أنها حققت نجاحا جماهيريا كبيرا منذ انطلاقها فى مارس الماضى عقب تعليق الأنشطة ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار برنامجها الذى يضم مجموعة ضخمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ويشمل عروض مسرحية، حفلات موسيقية وغنائية، أمسيات أدبية وشعرية، صالونات ثقافية، عروض الباليه والأوبرا وحفلات مركز تنمية المواهب، إلى جانب الأفلام القصيرة والوثائقية وغيرها من الألوان الإبداعية المميزة.يشار إلى أن باليه كسارة البندق للمؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى من إنتاج دار الأوبرا وقدمته فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسـترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، ومن إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الإخراج لـ ارمينيا كامل المدير الفنى للفرقة ويدور حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد واعجابها باللعبة التى تحطمت على يد اخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد الى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الاصلية ثم تتحول الى امير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا واميرها والعاب عيد الميلاد.أما حفل النجم التونسى صابر الرباعى يضم نخبة مختارة من أعماله الشهيرة منها يا أغلى، يا عسل، طول حياتى، شارع الغرام، على نار، عزة نفسى، ياللى شارينا، بلغ اعتذارى، يا دلولة، مزيانة، أجمل نساء الدنيا، كتاب المجروحين، عز الحبايب، ياللى جمالك، ضاقت بيك، ع الطاير، عمرى الجديد، سيدى منصور، برشا برشا، ليلة من العمر، اتحدى العالم وغيرها.