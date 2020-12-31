تأهيل 12 محمية طبيعية للطرح للقطاع الخاص

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك خلط في فهم طبيعة المحميات الطبيعية لأنها ملكية عامة ولا يمكن المساس بها، ولكن متاح ممارسة النشاط البشري تتناسب مع طبيعة المحمية ولا تفقدها مواردها الطبيعية بل تعمل على تنميتها، والاستخدام الرشيد لتلك الموارد والعمل على الاستثمار داخلها.وأوضحت وزيرة البيئة، خلال الصالون الثقافي "اتحضر للأخضر"، أن هناك دول قائمة على السياحة البيئية وتمكين القطاع الخاص بالاستثمار، منوها أن الوزارة قامت بتطوير البنية التحتية لـ12 محمية لتكون مؤهلة لطرحها للقطاع الخاص ولخدمة الزوار للحفاظ على الموارد الطبيعية.وأشارت فؤاد إلى أن فرض رسوم على المحميات يساعد في حصر الأعداد المقبلة، ورفع كفاءة الشمندورات، وإطلاق حملة "eco Egypt" للترويج لـ13 مقصدا سياحيا بيئيا لمدة 3 سنوات، والترويج على السوشيال ميديا، وطرح الاستثمار.