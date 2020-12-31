إحالة 29 موظفًا في البحيرة للتحقيق

مر قسم الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدى إبراهيم على كافة المصالح الحكومية بقرية كوم زمران لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، حيث تم المرور على وحدة الشئون الاجتماعية والوحدة الصحية بقرية أبو صماده كما تم المرور على مركز شباب الدلنجات والمجزر الحكومي بالدلنجات.وأسفرت الحملة عن عمل تقرير انضباط إداري وكانت نتيجة المرور تلاحظ غياب 29 موظف غياب بدون سند قانوني كما تلاحظ غلق وحدة الشئون الاجتماعية بقرية أبو صمادة أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم عمل تقرير لعرضه على الشؤون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين في عملهم.