«ائتلاف أولياء الأمور»: الامتحانات غير الموحدة في صالح الطالب

قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار وزارة التعليم بحظر الامتحانات الموحدة مع ترك الأمر لكل مدرسة بشأن امتحاناتصفوف النقل من الرابع حتى الثاني الإعدادي، قرار جيد.وأضافت أحمد، إن الامتحانات غير الموحدة في صالح الطلاب لأنها تقلل من فرص تسريبها، وحال حدوث ذلك فلن تضر الطالب نظرا لاختلاف النماذج، ولكن بشرط أن تضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب وتكون متساوية في السهولة والصعوبة لتحقيق العدالة.وأوضحت، أنه منذ ثلاثة أعوام وقبلها في الثانوية العامة عندما كان يتم تسريب امتحان في الإسكندرية على سبيل المثال، كان يصل الطالب في أسوان، لأنه امتحان موحد قومي، وبالتالي كانت تؤثر على تكافؤ الفرص وضياع العدالة، ومنذ عامين تقريبا طبقت الامتحانات غير الموحدة على الثانوية العامة، وقضت على تسريب الامتحانات بنسبة كبيرة ودون تأثير.