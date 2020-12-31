القنوات الفضائية تبث التسبحة والقداس بحضور البابا تواضروس الليلة

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، صلوات نصف الليل والتسبحة يعقبها القداس الإلهي الذي ينتهي مع مطلع أول أيام العام الميلادي الجديد 2021.وسيتم بث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى COCchannel على شبكة الإنترنت، والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.و تحتفل الكنائس المصرية المختلفة، اليوم الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، وذلك بإجراءات احترازية مشددة، وقررت إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، وذلك منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.