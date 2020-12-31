ياسمين فؤاد: وزارة البيئة تدمج البعد البيئي في كافة الوزارات

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة البيئة في مصر قطاع عرضي يتعارض مع الوزارات والقطاعات التنموية، ودور وزارة البيئة دمج البعد البيئي في كافة الوزارات من خلال الدور التخطيطي للنهوض بالمنظومة، والتنسيق بين الوزارات والعمل على وجود مشروعات تجريبية ناجحة يمكن تكرارها في الوزارات، منوها أن هناك دور رقابي للحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر.وتابعت وزيرة البيئة، خلال الصالون الثقافي "اتحضر للأخضر"، أن وزارة البيئة تلتصق مع الوزارات الأخرى وتوفر القيمة المضافة للقطاع المعني للحفاظ على البيئة، منوها أنها تقوم بإعطاء الدعم المدني في الوزارات والمؤسسات وجهات القطاع الخاص للحفاظ على الدمج البيئي.