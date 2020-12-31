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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المرصد السورى: ميليشيات إيران تستقطب الشباب السورى لدورات عسكرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
جريدة الدستور
آية حسني
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الخميس، إن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني قامت بافتتاح دورة في مدينة الميادين بريف دير الزور، للانتساب إليها تشمل دروسًا عسكرية وعقائدية، لافتًا إلى فتح باب الانتساب لمدة 40 يومًا، حيث انضم إلى الدورة عدد من أبناء الميادين والقرى والبلدات المحيطة بها، حيث بلغ عدد المنتسبين فيها قرابة الـ100 شخص.

ولفت المرصد السوري، إلى أن قيادة "الحرس الثوري" الإيراني ستقوم بفرز المنتسبين إلى المقرات ومراكز المراقبة التابعة لها المنتشرة في مناطق سيطرتها بدير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أول من أمس، احتفالات تأبينية ضمن مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، في ذكرى مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لقوات الحرس الثوري الإيراني، وحسب مصادر المرصد السوري، فقد أُقيم اليوم حفل بمدرسة الحسين في مدينة الميادين، بحضور شخصيات قيادية تابعة لـ"الحرس"، أبرزهم قائد ميليشيا "القرى" المحلية، وقائد لواء "أبوالفضل العباس" وقائد ميليشيا "لواء السيدة زينب" جميعهم يتبعون إلى الحرس الثوري الإيراني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نشر فيه المرصد السوري في ديسمبر الجاري، معلومات تفيد أن إيران تواصل غرس أفكارها الدينية بين أفراد المجتمع السوري فى المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية في محافظة دير الزور، مستهدفة فئة الأطفال على وجه الخصوص، واستغلالها حاجة الأهالى بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، وفى سياق ذلك.

فيما أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مركز كشافة المهدي، وبإشراف المركز الثقافي الإيراني أقام دورة تدريبية لـ12 طفلًا من الذين يتلقون التعليم فى المدارس التي يشرف عليها المركز الثقافى الإيرانى، وذلك لتعليمهم فن الرادود "اللطميات الشيعية" فى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

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