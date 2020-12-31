أساقفة الكنيسة القبطية بالسودان يفتتحون مركزا لفحص كورونا

افتتح الأنبا صرابامون، أسقف عطبرة وأم درمان، والأنبا إيليا، أسقف الخرطوم المركز الجديد لفحص فيروس كورونا المستجد في مستشفى مار مرقس بالخرطوم بدولة السودان.وتفقد الأساقفة محتويات المركز من الغرف وأجهزة التحاليل الطبية الحديثة، الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأشاد الأنبا صرابامون بالعمل الذى سيقوم على خدمة المواطنين وشكر جميع العاملين والقائمين بالمركز.وكانت إيبارشية عطبرة وأم درمان قد احتفلت بالعيد السابع والعشرين، لتجليس الأنبا صرابامون على كرسى الإيبارشية بالقداس الإلهي أيضًا بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأم درمان.