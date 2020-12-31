محافظ القاهرة يتفقد حديقة الطفل بمدينة نصر.. وهدايا لعمال النظافة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل بمدينة نصر.والتقى المحافظ، خلال جولته، العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وهنأهم بالعام الجديد ووزع عددًا من الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة.وأكد المحافظ تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانٍ وأمانة في كل الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يسهم فى إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي شهد حاليًا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.