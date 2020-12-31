جامعة سوهاج تتتعاون مع جمعية ونادي «روتاري» لتأهيل خريجيها

وقع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مذكرتي تفاهم مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، ونادي "روتاري" لرجال الأعمال بسوهاج، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجديد، بحضور الدكتور سيد جبريل، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، ونانسي المصري، المدير التنفيذي للجمعية ورئيس النادي.وقال رئيس الجامعة، إن بنود المذكرة تنص على تنفيذ برنامج تدريب عملي لطلاب وخريجي الجامعة بالمجان لرفع مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، في إطار التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، للحد من ظاهرة البطالة وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب تتناسب مع أفكارهم وطموحاتهم.ومن جهته، قال الدكتور سيد جبريل، إن مزكرتي التعاون يهدفان لعمل تدريبات عملية مجانية للشباب من خلال الأنشطة المجتمعية التي تزاولهما جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، ونادي روتاري لرجال الأعمال، مشيرًا أن العمل بالاتفاقيتين ساري لمدة عام.