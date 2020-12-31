غرفة الفنادق تطلق حملة ترويجية ضمن مبادرة «شتي في مصر»

أطلقت غرفة المنشآت الفندقية حملة ترويجية للفنادق، إعتبارًا من يناير 2021، للترويج لمبادرة ” شتى فى مصر ” التى تستهدف تنشيط السياحة الداخلية والحفاظ على العاملين في القطاع السياحي، بأسعار تشجيعية مخفضة للمصريين خاصة خلال أجازة نصف العام الدراسى.وطالبت الغرفة برئاسة ماجد فوزي عبر منشور أصدرته أمس الأربعاء، الفنادق الراغبة المشاركة فى المبادرة سرعة موافاتها بالأسعار التى تقدمها للمصريين عبر هذه المبادرة والتى سيتراوح ما بين 600 إلى 1600 جنيه للغرفة في اليوم الواحد إقامة كاملة SAI.وحددت الغرفة يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021 آخر موعد لتلقى مشاركات الفنادق فى المبادرة، وحتى يمكن نشر أسماء هذه الفنادق ضمن الحملة الإعلانية المدفوعة الأجر فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والإلكترونية، مطالبة الفنادق بإعادة التسعير لهذه البرامج وفقًا لما حددته اللجنة لتتراوح ما بين 600 إلى 1600 جنيه للغرفة في اليوم الواحد إقامة كاملة SAI.وسيتم دعم المبادرة أيضًاَ من قبل وزارة الطيران المدني عن طريق أسعار مخفضة لتذاكر الطيران بحيث تكون القاهرةالأقصرأسوان والعودة بمبلغ 1500 جنيه، والقاهرةشرم الشيخالقاهرة بمبلغ 1750 جنيها، والقاهرةالغردقةالقاهرة بمبلغ 2000 جنيه.