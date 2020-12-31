في 5 نقاط.. ما لا تعرفه عن مدارس الفصل الواحد والقراءات والتربية الخاصة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد تلاميذ التعليم المجتمعي (الفصل الواحد) بلغ 133.7 ألف تلميذ بنسبة 0.5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 20192020.ولفت إلى أن عدد المدارس المجتمعية يبلغ 5 آلاف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد مدارس مجتمعية بالأزهر عام 20192020، يعمل بها 8.2 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0.7 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 20192020.أما عن مدارس التربية الخاصة، بلغ عددها 1.8 ألف مدرسة جميعها تتبع التربية والتعليم، تضم 42.3 ألف تلميذ بنسبة 0.2% من إجمالي المراحل التعليمية عام 20192020، ويعمل بها 9.9 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 1.0% عام 20192020.فيما يبلغ عدد طلاب مدارس القراءات 10 ألف تلميذ بالأزهر بنسبة 0.04% من إجمالي المراحل التعليمية عام 20192020.ويبلغ عدد معاهد القراءات 119 عدد معهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 20192020، وتضم 1.1 ألف مدرس بالأزهر بنسبة 0.1% عام 20192020.