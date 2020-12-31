النيابة تُعاين موقع اصطدام 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، لموقع اصطدام 12 سيارة بكارتة طريق الإسماعيلية الصحراوي؛ بسبب الشبورة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وكلفت بسرعة الانتهاء من التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.اصطدمت صباح اليوم الخميس، 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من «الكارتة»؛ بسبب الشبورة، ما أدى إلى انقلابها، وإصابة عدد كبير من المواطنين.وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.