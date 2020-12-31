ختام فعاليات الدورة السادسة للمحامين في الأمن القومي

انتهت فعاليات الدورة السادسة في الاستراتيجية والأمن القومي، المقدمة للمحامين في أكاديمية ناصر العسكرية، وذلك تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف ماجد حنا، كما تم الإعلان عن فتح باب الالتحاق في الدورة السابعة المقرر عقدها في يناير المقبل.وانعقدت الدورة على مدار أسبوعين (مكثفة)، أيام؛ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً، حيث وفرت النقابة العامة للمحامين أتوبيسات خاصة لنقل السادة للمحامين من أمام مبنى النقابة العامة إلى مقر الأكاديمية».وأعلن المشرف على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا المقدمة للمحامين، عن استمرار فتح باب الالتحاق للدورة السابعة المقرر عقدها في يناير 2021، مؤكدًا أهمية دورات التدريب بالأكاديمية العسكرية، وضرورة تنمية المهارات والقدرات الشخصية للمحامي، والتعرف على مجالات جديدة خاصة مجالات الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار.