برلمانية: تطوير طرق ومحاور شرق القاهرة يخفف أعباء المواطنين

أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها، مُشيدة بالأداء الذي تبذله الرئاسة في ملف التخطيط العُمراني.وأضافت رزق الله، في بيان لها، أن تطوير شبكة الطرق والمحاور في محيط محافظة القاهرة، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وتوفير الطاقة، وخفض نسبة التلوث، والحد من حوادث الطرق.وتابعت عضو مجلس النواب، أن الدولة تولّي اهتماما كبيرا بملف التخطيط العمراني، بالتعاون مع الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، ومواصلة سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية الضخمة، خاصةً مدينة الجلالة، وتطوير ميناء العريش.وأعربت أمال رزق الله، عن إعجابها بعمل الرئيس وفق مبادئ الكفاءة الفنية والتكلفة الاقتصادية، وسرعة معدلات الإنجاز.