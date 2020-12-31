دفع جدية التصالح لـ 25 من غير القادرين في أبو المطامير بالبحيرة

شهد اللواء وائل زغلول، رئيس مركز ومدينه أبو المطامير بالبحيرة، إجراءات دفع مبلغ جدية التصالح لعدد 25 حالة من غير القادرين، من خلال مؤسسة «حياة كريمة»، بقيمة 31331 جنيهًا.وأكد رئيس مجلس ومدينة أبو المطامير، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تقديم ملفات الحالات للتصالح في مخالفات البناء، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، ودفع مبالغ جدية التصالح، مع تسليم المواطنين إيصالات بالدفع وكذلك الإفادات الخاصة بالتقديم.أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» قد مبادرة «التصالح حياة» لسداد رسوم التصالح على مخالفات البناء لغير القادرين من الأسر الأكثر احتياجًا في 9 محافظات، ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وتخفيف أعباء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل.يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتفعيل مبادرة «التصالح حياة» لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء عنهم.