نضال الشافعى ضيفًا على قصواء الخلالى بمناسبة الكريسماس

يحل النجم نضال الشافعى، ضيفًا على الإعلامية قصواء الخلالى، من خلال برنامجها "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "TeN" وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة، في حلقة استثنائية من البرنامج بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة.ويتطرق البرنامج للتحدث فى العديد من الموضوعات والقضايا الفنية، وأيضًا عن الحياة الخاصة للنجم نضال الشافعى، حيث يكشف عن كواليس العديد من محطاته الفنية وأبرز النجاحات، والأعمال الذى لم يكن راضيًا عنها، وجديد أعماله، فضلًا عن حكاياته مع كبار الفنانين مثل الزعيم عادل إمام، والفنان الكبير يحيى الفخراني.يشار إلى أن النجم نضال الشافعي، احتفل مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلمه "خان تيولا" الذي أقيم في إحدى سينمات أكتوبر، وحرص الأبطال على الحضور منهم بخلاف الفنان نضال الشافعي، النجمة وفاء عامر وأحمد كمال ومؤلف ومخرج الفيلم وسام مدني، كما تواجد كل من أيتن عامر وأحمد التهامي ومحسن منصور لتهنئة أبطاله.وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.