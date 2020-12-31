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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تجهيز موقف الفيوم بأحدث وسائل التقنية والتحكم الإلكتروني

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا مع وفد هيئة تنمية الصعيد، لمتابعة أعمال تطوير موقف الفيوم بني سويف، والمنطقة المحيطة به، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام، المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، المستشار الاقتصادي، المستشار الهندسي، رئيس مدينة الفيوم.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة إن وفد هيئة تنمية الصعيد استعرض خلال الاجتماع، أعمال التطوير الجارية بالموقف الممتد على مساحة 9200 متر مربع ليصبح موقف سيارات نموذجي يعمل بأحدث التقنيات الإلكترونية، وكذلك عرض تطوير المنطقة المحيطة به، واستغلالها لتخدم الموقف الذكي الجديد.

وعرض ممثلو الهيئة أعمال التطوير الجارية بالموقف، والتي تشمل تطوير الحارات والأرصفة، ورفع كفاءة التند والحوامل وتركيب نظام مراقبة بالكامل، ومقاعد انتظار للركاب، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وأماكن لتركيب اللوحات الإعلانية، ورفع كفاءة دورات المياه، فضلًا عن النظام الذكي لتسجيل عدد السيارات، وأرقامها، ومواعيد وصولها، وأسماء سائقيهًا وربطها بتطبيق إلكتروني سوف يتاح للجمهور.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أعمال التطوير، موجهًا بإعداد مخطط لحركة السيارات داخل الموقف، وتحديد سعة الموقف من السيارات، والتخطيط الأمثل لإدارة الموقف إلكترونيًا، وإنشاء نقطة شرطة للموقف بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.

كما تم استعراض أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة العمرانية المحيطة بموقف بني سويف، والتي تشمل الطريق الرئيسي الموازي للموقف، وشارعي مصرف الشحات، والمشير أحمد اسماعيل، وكذلك رصف الطريق، وصيانة الجزر الوسطى أمام الموقف، ورفع كفاءة الأرصفة الخارجية، وزراعة أعمدة الإنارة الحديثة، فضلًا عن دراسة إنشاء محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

ووجه المحافظ، بمراجعة أعمال طلاء واجهات العقارات بالمنطقة المحيطة بالموقف، للوصول إلى صورة بصرية موحدة للمنطقة بأكملها، كما وجه مسئولي الكهرباء بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة اللازمة لاستبدال الوصلات الكهربائية الطائرة والعشوائية للمنازل المجاورة بأخرى أرضية، موجهًا مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لمراجعة مناسيب المياه الداخلة للموقف.


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