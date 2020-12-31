تجهيز موقف الفيوم بأحدث وسائل التقنية والتحكم الإلكتروني

تجهيز موقف الفيوم بأحدث وسائل التقنية والتحكم الإلكتروني
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا مع وفد هيئة تنمية الصعيد، لمتابعة أعمال تطوير موقف الفيوم بني سويف، والمنطقة المحيطة به، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام، المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، المستشار الاقتصادي، المستشار الهندسي، رئيس مدينة الفيوم.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة إن وفد هيئة تنمية الصعيد استعرض خلال الاجتماع، أعمال التطوير الجارية بالموقف الممتد على مساحة 9200 متر مربع ليصبح موقف سيارات نموذجي يعمل بأحدث التقنيات الإلكترونية، وكذلك عرض تطوير المنطقة المحيطة به، واستغلالها لتخدم الموقف الذكي الجديد.
وعرض ممثلو الهيئة أعمال التطوير الجارية بالموقف، والتي تشمل تطوير الحارات والأرصفة، ورفع كفاءة التند والحوامل وتركيب نظام مراقبة بالكامل، ومقاعد انتظار للركاب، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وأماكن لتركيب اللوحات الإعلانية، ورفع كفاءة دورات المياه، فضلًا عن النظام الذكي لتسجيل عدد السيارات، وأرقامها، ومواعيد وصولها، وأسماء سائقيهًا وربطها بتطبيق إلكتروني سوف يتاح للجمهور.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أعمال التطوير، موجهًا بإعداد مخطط لحركة السيارات داخل الموقف، وتحديد سعة الموقف من السيارات، والتخطيط الأمثل لإدارة الموقف إلكترونيًا، وإنشاء نقطة شرطة للموقف بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.
كما تم استعراض أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة العمرانية المحيطة بموقف بني سويف، والتي تشمل الطريق الرئيسي الموازي للموقف، وشارعي مصرف الشحات، والمشير أحمد اسماعيل، وكذلك رصف الطريق، وصيانة الجزر الوسطى أمام الموقف، ورفع كفاءة الأرصفة الخارجية، وزراعة أعمدة الإنارة الحديثة، فضلًا عن دراسة إنشاء محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.
ووجه المحافظ، بمراجعة أعمال طلاء واجهات العقارات بالمنطقة المحيطة بالموقف، للوصول إلى صورة بصرية موحدة للمنطقة بأكملها، كما وجه مسئولي الكهرباء بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة اللازمة لاستبدال الوصلات الكهربائية الطائرة والعشوائية للمنازل المجاورة بأخرى أرضية، موجهًا مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لمراجعة مناسيب المياه الداخلة للموقف.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة إن وفد هيئة تنمية الصعيد استعرض خلال الاجتماع، أعمال التطوير الجارية بالموقف الممتد على مساحة 9200 متر مربع ليصبح موقف سيارات نموذجي يعمل بأحدث التقنيات الإلكترونية، وكذلك عرض تطوير المنطقة المحيطة به، واستغلالها لتخدم الموقف الذكي الجديد.
وعرض ممثلو الهيئة أعمال التطوير الجارية بالموقف، والتي تشمل تطوير الحارات والأرصفة، ورفع كفاءة التند والحوامل وتركيب نظام مراقبة بالكامل، ومقاعد انتظار للركاب، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وأماكن لتركيب اللوحات الإعلانية، ورفع كفاءة دورات المياه، فضلًا عن النظام الذكي لتسجيل عدد السيارات، وأرقامها، ومواعيد وصولها، وأسماء سائقيهًا وربطها بتطبيق إلكتروني سوف يتاح للجمهور.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أعمال التطوير، موجهًا بإعداد مخطط لحركة السيارات داخل الموقف، وتحديد سعة الموقف من السيارات، والتخطيط الأمثل لإدارة الموقف إلكترونيًا، وإنشاء نقطة شرطة للموقف بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.
كما تم استعراض أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة العمرانية المحيطة بموقف بني سويف، والتي تشمل الطريق الرئيسي الموازي للموقف، وشارعي مصرف الشحات، والمشير أحمد اسماعيل، وكذلك رصف الطريق، وصيانة الجزر الوسطى أمام الموقف، ورفع كفاءة الأرصفة الخارجية، وزراعة أعمدة الإنارة الحديثة، فضلًا عن دراسة إنشاء محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.
ووجه المحافظ، بمراجعة أعمال طلاء واجهات العقارات بالمنطقة المحيطة بالموقف، للوصول إلى صورة بصرية موحدة للمنطقة بأكملها، كما وجه مسئولي الكهرباء بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة اللازمة لاستبدال الوصلات الكهربائية الطائرة والعشوائية للمنازل المجاورة بأخرى أرضية، موجهًا مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لمراجعة مناسيب المياه الداخلة للموقف.