ارتفاع إصابات كورونا لـ2.66 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 2.66 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 64 ألفًا و508 حالات.وتعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا 198 ألفًا و966 شخصًا من المصابين.وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 48 أسبوعًا.