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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يُناقش خطة تنفيذ مشروعات التنمية خلال 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
اجتماع محافظ جنوب
اجتماع محافظ جنوب
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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ناقش اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خطة عمل شركة المقاولون العرب، في تنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظة، خلال العام القادم 2021، وذلك خلال استقباله للمهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء خطة تطوير مدن المحافظة إسوة بما تم إنجازه بمدينة طور سيناء.

ومن جانبه، صرح مبارك أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبري بجنوب سيناء، وعلى رأسها مطار شرم الشيخ بمرحلتيه الأولى والثانية، والتي تتخطى قيمة الأعمال به مليار جنيه، وهى عبارة عن توسعة صالة الركاب 2، بإضافة عدد 6 مناطق بإجمالي مسطح 18 ألف متر شاملة أعمال الإلكتروميكانيك، وإضافة توسعة مناطق سيور الحقائب بصالات الوصول المحلي والدولي، وزيادة عدد كوانترات الجوازات للسفر والوصول الدولي.

كما تشمل إضافة مناطق خدمة الركاب وتوسعة الأسواق الحرة والكافيتريات، وتطوير طريق الخدمة أمام الصالة 1 والصالة 2، وأن المشروع يشمل أيضًا إنشاء محطة كهروميكانيك عملاقة لخدمة التوسعات الجديدة منها التكيف المركزي، ومنظومة إنذار الحريق ونظام الصوت ومنظومة المعلومات.


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