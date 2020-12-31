التخلي عن العصبية والغرور.. الفلك لحمزة نمرة 2021
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
هويدا سعيدطباعة
طرح الفنان حمزة نمرة أغنية "مولود سنة ٨٠"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، حقتت الأغنية نجاحًا كبيرًا، فاحتلت التريند رقم واحد على اليوتيوب، وتخطت المليون مشاهدة.
حمزة نمرة مواليد 15 نوفمبر 1980 وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حاله حسب برجه العقرب، وفقا لخبيرة الفلك والأبراج ندى عادل.
على الصعيد العاطفي:
حان الوقت للتخلي العصبية والغرور، فهذا العام يعتبر أنسب الأوقات لإقامة علاقة حب مع شريك حياتك.
-على الصعيد المهني:
ستكون هذا العام من أفضل حالات حمزة نمرة المهنية، سيسود جو ودي في مكان العمل لكن لا تآمن، سوف تواجه بعض المشاكل مع رفاق العمل.
- على الصعيد الصحي:
سيعاني من بعض الإرهاق والتعب والمشاكل العصبية، لذلك يجب عليك أخذ قسطًا من الراحة، والمشورة الطبية عندما يتطلب الموقف.
حمزة نمرة مواليد 15 نوفمبر 1980 وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حاله حسب برجه العقرب، وفقا لخبيرة الفلك والأبراج ندى عادل.
على الصعيد العاطفي:
حان الوقت للتخلي العصبية والغرور، فهذا العام يعتبر أنسب الأوقات لإقامة علاقة حب مع شريك حياتك.
-على الصعيد المهني:
ستكون هذا العام من أفضل حالات حمزة نمرة المهنية، سيسود جو ودي في مكان العمل لكن لا تآمن، سوف تواجه بعض المشاكل مع رفاق العمل.
- على الصعيد الصحي:
سيعاني من بعض الإرهاق والتعب والمشاكل العصبية، لذلك يجب عليك أخذ قسطًا من الراحة، والمشورة الطبية عندما يتطلب الموقف.