التخلي عن العصبية والغرور.. الفلك لحمزة نمرة 2021

على الصعيد العاطفي:

-على الصعيد المهني:

- على الصعيد الصحي:

طرح الفنان حمزة نمرة أغنية "مولود سنة ٨٠"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، حقتت الأغنية نجاحًا كبيرًا، فاحتلت التريند رقم واحد على اليوتيوب، وتخطت المليون مشاهدة.حمزة نمرة مواليد 15 نوفمبر 1980 وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حاله حسب برجه العقرب، وفقا لخبيرة الفلك والأبراج ندى عادل.حان الوقت للتخلي العصبية والغرور، فهذا العام يعتبر أنسب الأوقات لإقامة علاقة حب مع شريك حياتك.ستكون هذا العام من أفضل حالات حمزة نمرة المهنية، سيسود جو ودي في مكان العمل لكن لا تآمن، سوف تواجه بعض المشاكل مع رفاق العمل.سيعاني من بعض الإرهاق والتعب والمشاكل العصبية، لذلك يجب عليك أخذ قسطًا من الراحة، والمشورة الطبية عندما يتطلب الموقف.