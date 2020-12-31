ارتفاع إصابات كورونا فى سويسرا لـ447905

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 447 ألفا و905 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 7594 حالة.وتعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا 317 ألفًا و600 شخص من المصابين.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 44 أسبوعًا.