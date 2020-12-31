12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

كشفت مصادر طبية بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين، 12 طفلًا، أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل الخاصة بهم، إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص الطابق الثانى بالمستشفى كعزل صحى للأطفال دون الـ15 عاما، كما أن الفريق الطبى بالمستشفى يعمل بكامل طاقتة لخدمة المرضى ورعايتهم.وكشفت المصادر، أنه تم حجز طفلين فقط حتى الآن بالمستشفى، فيما تم صرف بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لـ10 أطفال مع عزلهم منزليا، حيث تم تسجيل بياناتهم للتواصل والمتابعة مع ذويهم من قبل فريق المتابعة بالمستشفى مدار اليوم.وأوضحت، أن أعمار الحالات التى تم استقبالها حتى الآن تتراوح ما بين 6 شهور وعامين و5 سنوات، حتى 16 عامًا.وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية تخصيص 13 مستشفى على مستوى المحافظة بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية استعدت للموجة الثانية من كورونا.وقالت فى بيان لها إن المستشفيات التى تم تخصيصها للكشف على مصابى كورونا وعزلهم بالقليوبية هى مستشفيات "كفر شكر المركزي وطوخ المركزى وحميات بنها وطوخ والقناطر الخيرية المركزي وشبين القناطر المركزي والخانكة المركزي وصدر المرج وناصر العام وبهتيم المركزي وأبو المنجا والخصوص المركزى وقها للحجر الصحى"، بجانب مستشفيات التأمين الصحى ببنها والنيل بشبرا الخيمة وقليوب التخصصى والأطفال التخصصى ببنها وبنها التعليمي.