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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب تمضي على مسار تحقيق أفضل أداء سنوي في عقد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تتجه أسعار الذهب اليوم الخميس على ما يبدو لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه المعدن الأصفر لضغوط، جراء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأمريكي وانتعاش الأسهم في ظل تداولات هزيلة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1886.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، لكنه مرتفع بأكثر من 24% هذا العام.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1891.70 دولار.

وتأثرت المعنويات سلبا إذ رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، اقتراعا سريعا على مشروع قانون لرفع قيمة إعانة للأمريكيين للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا قائلا إنه "ليس له سبيل واقعي لإقراره سريعا في مجلس الشيوخ".

وتتجه الأسهم الآسيوية لاختتام العام عند مستويات قياسية مرتفعة ويعلق المستثمرون آمالا على تعاف اقتصادي سريع في العام القادم مما أدى إلى تراجع الدولار.

واستفاد الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 26.36 دولار للأوقية لكنها مرتفعة بأكثر من 47% منذ بداية العام الجاري، وهو أفضل أداء لها منذ 2010.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 1061.38 دولار للأوقية لكنه مرتفع 10.2% في 2020. وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2361.22 دولار للأوقية لكنه على مسار تحقيق مكاسب للعام الخامس على التوالي بارتفاع 21.9%.

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