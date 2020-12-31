استطلاع رأي: نصف الشعب التركي يرفض حكم أردوغان

كشف استطلاع رأي تركي أجرته شركة متروبول خلال ديسمبر الجاري، عن عدم موافقة نصف الشعب التركي على طريقة إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان لأمور البلاد.الاستطلاع تناول سؤالًا حول «هل توافق على طريقة الرئيس رجب طيب أردوغان في إدارة الدولة من خلال منصب الرئاسة؟»، وفقا لصحيفة «جمهورييت» التركية.وعبر حساب الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بينت النتائج أن 45.6% من المشاركين أجابوا بالموافقة و48.1% أكدوا عدم موافقتهم، وقال 6.3% ليس لديهم أدنى فكرة.وكان 43.4% من ناخبي تحالف الجمهور -حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية- قد أجابوا بأنهم غير موافقين على طريقة إدارة أردوغان.