رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التموين» تُنفذ مشاريع جديدة توفر فرص عمل بالإسماعيلية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة الإسماعيلية؛ لإنشاء مستودع استراتيجي للسلع الاساسية ومنطقة تجارية.

وقع بروتوكول التعاون اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقال «المصيلحي»، إن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء مستودعات استراتيجية بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان لتخزين السلع الأساسية وإمداد محافظات القناة بهذه المنتجات، ما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15 % من السلع النهائي المنتج، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات بأحدث التكنولوجيا والمواصفات الفنية يعزز المخزون الاستراتيجي من السلع، وسيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

ولفت إلى أنه سيتم أيضًا إنشاء منطقة تجارية ترفيهية على مساحة 18 فدان بمنطقة أرض الفروسية بالمحافظة، تتضمن مولات تجارية وأنشطة متعددة، وكذلك منطقة لوجستية تجارية تتضمن مجموعة من المخازن المميزة ومراكز تعبئة وأنشطة متعددة.

وأضاف أن التعاون بين الوزارة والمحافظة؛ يأتي في إطار حرص الوزارة على إنشاء مناطق لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة، بما يُساهم في توفير السلع والمنتجات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن توفير المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، نوه محافظ الإسماعيلية، بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون مع وزارة التموين، وحرص الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين، على دعم المشروعات بالمحافظة، وأنها ستمثل نقلة نوعية للمحافظة،لتنفيذ خطط وبرامج الدولة في مجال التنمية،ولما تتمتع به المحافظة وأجهزتها التنفيذية التابعة لها من قدرة وكفاءة في تنفيذ المرافق الرئيسية وأسرع وقت وتكلفة أقل وتذليل كافة العقبات مع مراعاة الاشتراطات البنائية والارتفاع المسموح به والدليل الاسترشادي للمحافظة، كما سيراعى خلال إنشاءات المشروعات الشكل المعماري التي تتميز بها المحافظة للأبقاء على النموذج العماري الفريد بالإسماعيلية.

وأشار محافظ الإسماعيلية أن إنشاء المناطق اللوجستية تخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتوصيل السلع لجمهور المستهلكين من خلال أسواق منظمة ولديها من الكوادر البشرية والفنية المدربة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار لتنمية التجارة الداخلية، وإتاحتها للمستثمرين، بالإضافة إلى التعاون العظيم ما بين المحافظات والوزارات والقطاع الخاص.

وتابع «يؤكد خطة المحافظة في الحفاظ علي أرضها بعقد شراكات أستثمارية أو حق أنتفاع حتي تظل أصولها للإسماعيلية، وسيتم طرح المشروعات بداية يناير 2021»، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الأطراف والتوازن فيما بيهم هو الطريق إلى النجاح.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: لا يوجد في مصر أي سلالات جديدة من كورونا

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الكنائس تحتفل برأس السنة بإجراءات مشددة.. اليوم

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

الصور

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

الأكثر قراءة

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

«زخة شهب» و«بدر الذئب».. 2021 يبدأ بـ10 ظواهر فلكية في يناير

استقبلت 73 مليون سائح.. الترويج يساعد على انتعاش السياحة في هوبي بالصين

تايوان تطلق أكبر عرض للألعاب النارية بالعام الجديد

مواعيد القطارات اليوم الخميس 31-12-2020

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

عبد الدايم: «الثقافة بين إيديك» سبّاقة فى استثمار الوسائل التكنولوجية

ثقافة المنيا في أزمة.. خلافات بين المسئولين أحالتهم لشرطة بني مزار

كاتب ألمانى يكشف كيف كان السادات ملهما لـ كارتر

فى عدد يناير 2021.. «الثقافة الجديدة» تناقش ثراء الرموز والبحث عن خبايا الكنوز