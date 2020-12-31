«التموين» تُنفذ مشاريع جديدة توفر فرص عمل بالإسماعيلية

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة الإسماعيلية؛ لإنشاء مستودع استراتيجي للسلع الاساسية ومنطقة تجارية.وقع بروتوكول التعاون اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.وقال «المصيلحي»، إن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء مستودعات استراتيجية بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان لتخزين السلع الأساسية وإمداد محافظات القناة بهذه المنتجات، ما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15 % من السلع النهائي المنتج، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات بأحدث التكنولوجيا والمواصفات الفنية يعزز المخزون الاستراتيجي من السلع، وسيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.ولفت إلى أنه سيتم أيضًا إنشاء منطقة تجارية ترفيهية على مساحة 18 فدان بمنطقة أرض الفروسية بالمحافظة، تتضمن مولات تجارية وأنشطة متعددة، وكذلك منطقة لوجستية تجارية تتضمن مجموعة من المخازن المميزة ومراكز تعبئة وأنشطة متعددة.وأضاف أن التعاون بين الوزارة والمحافظة؛ يأتي في إطار حرص الوزارة على إنشاء مناطق لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة، بما يُساهم في توفير السلع والمنتجات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن توفير المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.ومن جانبه، نوه محافظ الإسماعيلية، بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون مع وزارة التموين، وحرص الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين، على دعم المشروعات بالمحافظة، وأنها ستمثل نقلة نوعية للمحافظة،لتنفيذ خطط وبرامج الدولة في مجال التنمية،ولما تتمتع به المحافظة وأجهزتها التنفيذية التابعة لها من قدرة وكفاءة في تنفيذ المرافق الرئيسية وأسرع وقت وتكلفة أقل وتذليل كافة العقبات مع مراعاة الاشتراطات البنائية والارتفاع المسموح به والدليل الاسترشادي للمحافظة، كما سيراعى خلال إنشاءات المشروعات الشكل المعماري التي تتميز بها المحافظة للأبقاء على النموذج العماري الفريد بالإسماعيلية.وأشار محافظ الإسماعيلية أن إنشاء المناطق اللوجستية تخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتوصيل السلع لجمهور المستهلكين من خلال أسواق منظمة ولديها من الكوادر البشرية والفنية المدربة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار لتنمية التجارة الداخلية، وإتاحتها للمستثمرين، بالإضافة إلى التعاون العظيم ما بين المحافظات والوزارات والقطاع الخاص.وتابع «يؤكد خطة المحافظة في الحفاظ علي أرضها بعقد شراكات أستثمارية أو حق أنتفاع حتي تظل أصولها للإسماعيلية، وسيتم طرح المشروعات بداية يناير 2021»، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الأطراف والتوازن فيما بيهم هو الطريق إلى النجاح.