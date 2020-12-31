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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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التحفظ على 162 ألف قرص مخدر قبل تهريبها من ميناء الإسكندرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
التحفظ على 162 ألف
التحفظ على 162 ألف قرص مخدر
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على كمية من الأقراص المحظورة المشتبه في كونها مخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات قبل تهريبها من دولة الصين داخل حاوية أقمشة عبر ميناء الإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وضبط أوراق الشحنة والإستعلام عنها.

كان مدير أمن ميناء الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة بالميناء، بمحاولة شركة "س. ا. ا"، إدخال أصناف محظورة دخولها البلاد ضمن مشمول الحاوية رقم CAIU9587098 القادمة من الصين والمشكلة طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أقمشة.

تم تشكيل لجنه فتبين أن بداخلها(162 ألف قرص أدوية يشتبه أن تكون مخدرة مخبأه داخل كراتين داخل رولات الأقمشة، و6000 عبوة فارغة معدة للتعبئة مدون عليها tamol x 256)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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