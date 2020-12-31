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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تفريغ 3550 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM والتي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6.8 متر، وذلك لتفريغ 3550 طن رخام بالميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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