متهم بهتك عرض معاق يستأنف على حكم بسجنه 6 سنوات

تقدم دفاع متهم بهتك عرض طفل معاق ذهنيا، باستئناف علي حكم سجنه 6 سنوات ومن المنتظر تحديد جلسة لنظر الاستئناف.كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، بالسجن 6 سنوات لعاطل خطف طفلًا معاقا ذهنيًا بالتحايل وهتك عرضه.وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام المتهم "ي.ح." بخطف المجني عليه "ع. هـ"، الذي لم يبلغ من العمر 18 عاما بالتحايل، مستغلًا صغر سنه وإعاقته الذهنية بأن أرسله لشراء أغراض شخصية له، طالبًا منه إحضارها أعلى عقار سكنه، قاصدًا إقصائه عن أعين الناس والاختلاء به.وأضافت التحقيقات أنه في ذات الزمان والمكان اعتدى المتهم عليه بالقوة، بأن طرحه على حصيرة بلاستيكية، وحصر عنه ملابسه واعتدى عليه.