منة فضالي تودع 2020 وسط شجرة الكريسماس (صور)

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.وظهرت منة فضالي وهي ترتدي ملابس الكريسماس، حيث ظهرت بترينج أحمر، وسط شجرة الكريسميس، وعلقت على الصور قائلة: "كانت استثنائية.. استثنائية بشكل غير متوقع.. كانت سنة الغموض غير العادي: حمل بريق الإنجاز الناجح وجرح سبتمبر.. سأكون ممتنًا إلى الأبد لكل أولئك الذين يؤمنون بإيجابية الغد ودروس الأمس نحو عام 2021 مضيئًا يلمع في عيون وقلوب الأشخاص المميزين الذين سيظلون دائمًا يلمسون حياتي".وعلى الصعيد الفني، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.