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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: 81 قرية في قائمة التطوير ضمن «حياة كريمة»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
إبراهيم أحمد أبو
إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الدولة تستهدف تطوير وتنمية 1000 قرية ريفية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ بهدف رفع قدرات البنية التحتية لتلك القرى وتوصيل كافة الخدمات لهم وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن نصيب محافظة المنوفية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركزي الشهداء وأشمون، بواقع 27 قرية بمركز الشهداء، و54 قرية بمركز أشمون، بإجمالي 81 قرية، وسيتم تحديد القرى وفقًا لمعايير حددها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل العديد من المحاور التي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية وتطوير كافة الخدمات الأساسية بمختلف القطاعات الخدمية، ومن أهمها مشروعات محطات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم ومشروعات اجتماعية وشبابية.

وأضاف «بالإضافة إلى مشروعات خدمية أخرى أساسية تمس حياة المواطنين، ووفقًا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة البدء في المشروع طبقًا للبرنامج الزمنى المقرر»، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ علي قدم وساق بالتنسيق مع مختلف القطاعات بالمحافظة لعمل حصر شامل لكافة المشروعات والاحتياجات ذات الأولوية التي تحتاجها كل قرية بالمراكز لتلبية مطالبهم، وتوفير الخدمات الأساسية لهم مع التأكيد على أولوية المشروعات التي تحتاجها القرى لاستهداف تحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين.

وأشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية ومنها مبادرة حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بربوع محافظات الجمهورية، وفي شتى القطاعات الخدمية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة آمنة لهم، مؤكدًا أن هذا التطوير يعد نهضة تنموية حقيقة شاملة، وبما يتناسب مع النهضة التنموية التي تشهدها مصر خلال الست سنوات الأخيرة، فضلًا عن التأكيد على المضي قدمًا نحو بناء مصر الحديثة.

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