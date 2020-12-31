خطيبها لحق بها.. التحقيق في مصرع فتاة بعد سقوطها من السابع

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط فتاة من الطابق السابع أثناء نشر الغسيل وقفز خطيبها خلفها حزنًا عليها، وسؤال شهود العيان وأهلية الفتاة عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثتين عقب توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة وإن كان هناك شبهه جنائية من عدمه.تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بسقوط فتاة من أعلى عقار، بمنطقة المتراس بدائرة القسم وتوفيت فى الحال وقيام شاب بإلقاء نفسه خلفها من على سطح العقار.على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوة من قسم مينا البصل بقيادة المقدم أحمد الصيرفي، رئيس مباحث القسم، وسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث.كشفت التحريات أن الفتاة تدعى "شيماء.م"، في العقد الثالث، كانت تقوم بنشر الغسيل واختل توازنها وسقطت من أعلى الطابق السابع، فيما لحق بها خطيبها "محمود"، الذى أصيب بحالة هياج شديد وألقى بنفسه من أعلى سطح العقار وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وحالته حرجة وتوفي بعد فشل محاولات إنقاذه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.